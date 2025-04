Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße - zwei Leichtverletzte (26.04.2025)

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße am Samstagvormittag leicht verletzt worden. Ein 81-jähriger Peugeotfahrer erkannt zu spät, dass ein vorausfahrender VW Golf an der Kreuzung Romeiastraße/Güterstraße aufgrund Rot zeigender Ampel bremste und prallte in das Heck des Wagens. Dabei erlitten der 33-jährige Fahrer des Golfs und seine 24 Jahre junge Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht notwendig. Die in dem Golf mitfahrenden Kinder und der 81-Jährige blieben unverletzt. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

