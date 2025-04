Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Personen verletzt (27.04.2025)

Singen, L189 (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer einen schweren Unfall auf der Landesstraße 189 zwischen Singen und Friedingen verursacht. Kurz nach Mitternacht war ein 46-jähriger Toyota-Fahrer von Singen in Richtung Friedingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Friedingen geriet er mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Kia einer 23-Jährigen zusammenstieß. Durch den Aufprall drehten sich beide Autos, der Kia rutschte in den Straßengraben und blieb dort schließlich seitlich liegen. Den im Toyota eingeklemmten 46-Jährigen befreite die Feuerwehr aus dem demolierten Auto. Er erlitt schwere Verletzungen. Die 23-Jährige verletzte sich infolge der Kollision ebenfalls. Beide kamen zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme in der Klinik durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von über 2,8 Promille, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 15.000 Euro.

