POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Lärchenweg/Buchhofsteig - Radfahrerin verletzt (27.04.2025)

Radolfzell (ots)

Eine Rennradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Kreuzung Lärchenweg/Buchhofsteig verletzt worden. Die 58-Jährige war mit einem Rennrad auf dem Lärchenweg in Richtung Buchhofsteig unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Radlerin mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi Q5 einer 42-Jährigen. Die 58-Jährige prallte in den Wagen und stürzte. Dabei erlitt sie Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro, am Rennrad in Höhe von mehreren hundert Euro.

