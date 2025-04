Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in "Fairkauf" - Polizei sucht Zeugen (26./27.04.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Geschäft in der Gartenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen des "Fairkauf" Kaufhauses der Caritas, die sie komplett durchwühlten und dabei Bargeld erbeuteten. Anschließend versuchten sie wiederum mit Gewalt in den Verkaufsbereich des Ladens zu kommen, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des bei dem Einbruch im Geschäft verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 07.45 Uhr, Verdächtiges im Bereich des "Fairkauf" Kaufhauses der Caritas beobachtet haben, oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher(s) geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell