Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Aufenthalt des vermissten 44-Jährigen aus Hannover-Ricklingen ermittelt

Hannover (ots)

Der Aufenthaltsort des seit Oktober vermissten Mann aus Hannover-Ricklingen ist am Dienstag, 03.12.2024, durch ausländische Behörden der Polizei Hannover mitgeteilt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5918100).

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen hielt sich der 44-Jährige im Ausland auf. Am gestrigen Tag erfolgte eine erste Meldung an die Polizei Hannover, welche am heutigen Tag durch Angehörige bestätigt werden konnte. Die genauen Umstände des Antreffens sind zurzeit nicht bekannt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Ricklinger unterstützt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde bearbeitet und die Fotos aus Datenschutzgründen gelöscht. /pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell