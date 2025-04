Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, K6126, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich - 28-Jähriger verletzt - 10.000 Euro Blechschaden (27.04.2025)

Hilzingen, K6126 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einer Honda von Welschingen in Richtung Binningen. In einer Linkskurve kam er mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Bach und überschlug sich. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell