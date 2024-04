Polizei Dortmund

POL-DO: Präsenz in der Innenstadt: 324 Personen überprüft und 37 Platzverweise ausgesprochen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0440

Bei Einsätzen in den Nächten zu Samstag und Sonntag (27./28.4.2024) überprüfte die Polizei in der Dortmunder Innenstadt an 72 Orten insgesamt 324 Personen. Zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden 37 Platzverweise ausgesprochen.

Beide Einsätze erfolgten mit dem "Präsenzkonzept Fokus", das die Polizei und die Stadt Dortmund seit Juli 2023 für mehr Sicherheit und Ordnung anwenden. Ein hoher Kontroll- und Strafverfolgungsdruck soll Delikte verhindern und Straftaten schnell aufklären.

Bei den Kontrollen in der Innenstadt wurden 2342 Fahrzeuge gemessen. 307 fuhren zu schnell. Bei einem Raser bestand der Verdacht, dass er an einem verbotenen Rennen teilgenommen hat. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt.

In der Nacht zu Sonntag beobachteten Zivilkräfte der Kriminalpolizei einen Fahrrad-Diebstahl, den ein Pärchen beging. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor. Sie wurde festgenommen. Bei zwei Kontrollen in der Nordstadt stellte die Polizei Rauschgift sicher.

Auf dem Wall zählte die Polizei in der Nacht zu Sonntag rund 400 Autos aus der Dater- und Poser-Szene. Ab Mitternacht leitete die Polizei den Verkehr am Neutor und an der Bornstraße vom Wall ab, um für Ruhe zu sorgen.

