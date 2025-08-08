PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen
Herbolzheim - Zweiradfahrer nach Kollision schwer verletzt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: Mitwoch, 06.08.2025, 12:00 Uhr

Zur genannten Zeit ereignete sich in der Grimmelshausenstraße in Herbolzheim ein Verkehrsunfall mit einem motorisierten Zweirad.

Hierbei kam ein 16-jähriger mit einem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Grundstückszaun. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gesucht wird nun nach Zeugen des Vorfalls, welche den Unfallhergang beschreiben oder Angaben zum Fahrverhalten des Kleinkraftradfahrers machen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg, Tel. 0761 882 3100.

VPI, LZ

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 15:30

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich

    Freiburg (ots) - Am Mittwochvormittag, den 06.08.2025, gegen 11:35 Uhr befuhren eine 64-jährige Frau und ihr Begleiter mit dem Pedelec den Fahrradweg an der Scheuerebene in Titisee-Neustadt. Als dem vorausfahrenden Begleiter ein Radfahrer entgegenkam, musste dieser wohl nach rechts ausweichen. Hierdurch bremste die dahinter befindliche 64-jährige Radfahrerin, sodass ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:55

    POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Diebstahl von Ortschild - Zeuugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 01.08.2025 und Mittwoch, 06.08.2025, wurde im Mühlenweg in Wyhl ein Ortschild der Gemeinde Whyl durch unbekannte Täterschaft entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen(Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:52

    POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 06.08.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich in Emmendingen Am Sportfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nachdem sich beide im Begegnungsverkehr streiften, entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Stadtmitte. Bei dem bislang unbekannten Fahrradfahrer handelte es sich um eine männliche Person mit braunen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren