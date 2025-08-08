Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen

Herbolzheim - Zweiradfahrer nach Kollision schwer verletzt - Zeugen gesucht !

Unfallzeit: Mitwoch, 06.08.2025, 12:00 Uhr

Zur genannten Zeit ereignete sich in der Grimmelshausenstraße in Herbolzheim ein Verkehrsunfall mit einem motorisierten Zweirad.

Hierbei kam ein 16-jähriger mit einem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Grundstückszaun. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gesucht wird nun nach Zeugen des Vorfalls, welche den Unfallhergang beschreiben oder Angaben zum Fahrverhalten des Kleinkraftradfahrers machen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Freiburg, Tel. 0761 882 3100.

