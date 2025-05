POL-KI: 250519.1 Kiel - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Kiel (ots) - In der letzten Woche kam es zu drei Einbrüchen in ein Geschäft in der Nähe des Bootshafens. Die Höhe des Stehlguts ist in Relation zum Sachschaden gering. Da die Vorgehensweise bei den Taten ähnlich ist, ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Der erste Einbruch fand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche statt. Gegen 01:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der ...

