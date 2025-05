Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250514.3 Kiel: Polizei ermittelt nach Gewerbeeinbrüchen

Kiel (ots)

In der letzten Woche kam es zu drei Einbrüchen in ein Geschäft in der Nähe des Bootshafens. Die Höhe des Stehlguts ist in Relation zum Sachschaden gering. Da die Vorgehensweise bei den Taten ähnlich ist, ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen.

Der erste Einbruch fand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche statt. Gegen 01:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür des Geschäfts am Wall 34-38 ein und verschaffte sich so Zutritt. Dem erbeuteten Bargeld in niedriger Höhe steht ein deutlich höherer Sachschaden gegenüber. Der Täter soll mit einer Jacke, einer Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Freitagabend verschaffte sich gegen 23 Uhr ein Einbrecher auf die gleiche Weise Zugang zu dem Geschäft. Auch hier ist die Höhe des Sachschadens deutlich höher als der Wert der erlangten Wagen.

Sonntagabend dann kam es gegen 21:15 Uhr zum dritten Einbruch in Geschäft, bei dem der Täter durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe in das Gebäude gelangte. Wie bei den beiden vorherigen Taten ist der Sachschaden mit geschätzt 1000 Euro deutlich höher als der Wert der erlangten Waren. Der Täter soll mit einer dunklen Jacke mit hellen Streifen, einer blauen Hose mit hellblauen Streifen und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeuginnen und Zeugen, die an den genannten Daten Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell