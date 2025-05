Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250515.1 Kiel

Altenholz: 16-jähriger Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Kiel / Altenholz (ots)

Am frühen Mittwochabend stoppte die Polizei die Fahrt eines 16-Jährigen auf einem Motorrad. Der Jugendliche, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, flüchtete zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Altenholz ins Kieler Stadtgebiet.

Einem Beamten der Polizeistation Altenholz fiel das mit zwei Personen besetzte Motorrad gegen 19:10 Uhr an der Kreuzung Altenholzer Straße / Dänischenhagener Straße in Altenholz auf, da kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer bemerkte offenbar, dass er das Interesse des Polizisten auf sich zog und fuhr auf die Bundesstraße 503 in Richtung Kiel. Während der Fahrt missachtete er die Anhaltesignale des Streifenwagens und beschleunigte auf bis zu 160 Stundenkilometer. An der Abfahrt Wik verließ er die Bundesstraße und fuhr mit bis zu 140 Stundenkilometern über die Prinz-Heinrich-Straße in die Feldstraße. Hierbei missachtete er das Rotlicht mehrerer Ampeln. Als er letztlich nach rechts in die Homannstraße einbog, verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Die gesamte Fahrt ist auf Video dokumentiert.

Der unverletzte Fahrer wurde vor Ort vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Auf ihn kommen unter anderem Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Motorrads an. Der 19 Jahre alte Sozius flüchtete zunächst zu Fuß, wurde kurz darauf aber von unterstützenden Beamten des 1. Reviers gestellt.

Personen, die durch die Fahrweise des Motorrads gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeistation Altenholz unter 0431 / 22 000 100 oder Altenholz.PST@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell