Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250516.1 Kiel: mutmaßlicher Drogendealer auf gestohlenem E-Bike vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

Gestern haben Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel im Rahmen einer Kontrolle der Drogenszene eine Person kontrolliert, die neben Betäubungsmittel auch ein gestohlenes hochwertiges E-Bike mit sich führte.

Gegen 10:30 Uhr fiel den Beamten, die in ziviler Kleidung unterwegs waren, in der Straße Karlstal eine Person auf, die ein hochwertiges E-Bike mit sich führte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Als die Beamten an den Mann herantraten und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, flüchtete dieser auf dem E-Bike in Richtung Vinetaplatz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 31-jährigen Mann in der Wikinger Straße schließlich einholen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass dieser 10 Konsumeinheiten Crack mit sich führte, die er zuvor offenbar zum Verkauf anboten hatte.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Fahrrad in der Nacht zuvor aus einem Keller in Gaarden entwendet wurde. Bei einer körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten zudem ein Einhandmesser auf. Die Polizeikräfte stellten die Betäubungsmittel, das E-Bike und das Messer sicher. Der 31-Jährige wurde nach Personalienfeststellung entlassen und wird sich in einem Strafverfahren wegen der Taten verantworten müssen.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell