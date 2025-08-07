PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, den 06.08.2025, gegen 11:35 Uhr befuhren eine 64-jährige Frau und ihr Begleiter mit dem Pedelec den Fahrradweg an der Scheuerebene in Titisee-Neustadt. Als dem vorausfahrenden Begleiter ein Radfahrer entgegenkam, musste dieser wohl nach rechts ausweichen. Hierdurch bremste die dahinter befindliche 64-jährige Radfahrerin, sodass sie in der Folge über den Lenker des Pedelecs stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 64-Jährige durch den Aufprall auf den Boden kurzzeitig bewusstlos. Die Dame wurde durch den Sturz verletzt und zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de


Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 14:55

    POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Diebstahl von Ortschild - Zeuugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 01.08.2025 und Mittwoch, 06.08.2025, wurde im Mühlenweg in Wyhl ein Ortschild der Gemeinde Whyl durch unbekannte Täterschaft entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen(Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:52

    POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 06.08.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich in Emmendingen Am Sportfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nachdem sich beide im Begegnungsverkehr streiften, entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Stadtmitte. Bei dem bislang unbekannten Fahrradfahrer handelte es sich um eine männliche Person mit braunen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:02

    POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert mit Garagenwand

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 11.10 Uhr, fuhr eine 78-jährige Pkw-Fahrerin ungebremst gegen eine Wand einer Betongarage. Die 78-Jährige fuhr in der Adolf-Senger-Straße vorwärts auf eine Parkfläche. Aufgrund eines Bedienfehlers soll sie zu viel Gas gegeben haben, fuhr über die Parkfläche hinaus und kollidierte ungebremst mit der Wand einer Betongarage. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren