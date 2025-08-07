POL-FR: Titisee-Neustadt: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich
Freiburg (ots)
Am Mittwochvormittag, den 06.08.2025, gegen 11:35 Uhr befuhren eine 64-jährige Frau und ihr Begleiter mit dem Pedelec den Fahrradweg an der Scheuerebene in Titisee-Neustadt. Als dem vorausfahrenden Begleiter ein Radfahrer entgegenkam, musste dieser wohl nach rechts ausweichen. Hierdurch bremste die dahinter befindliche 64-jährige Radfahrerin, sodass sie in der Folge über den Lenker des Pedelecs stürzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 64-Jährige durch den Aufprall auf den Boden kurzzeitig bewusstlos. Die Dame wurde durch den Sturz verletzt und zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.
