Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Angebranntes Essen führt zu Wohnungsbrand (09.07.2025)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Angebranntes Essen hat am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf Mittelfelden" verursacht. Gegen 15 Uhr kochte eine 28-Jährige in der Wohnung einer Bekannten. Als die Frau währenddessen den Müll rausbrachte, fiel die Wohnungstür zu. Durch das auf dem eingeschalteten Herd stehende Essen kam es in der Folge zu einem Küchenbrand, der sich schnell über die Wohnung in den Dachstuhl ausbreitete. Der Feuerwehr gelang es sich über die Nachbarwohnung Zutritt zu verschaffen und den Brand zu löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte jedoch im Bereich mehrerer hunderttausend Euro liegen. Die Bewohner dreier derzeit nicht mehr bewohnbarer Wohnungen konnten vorübergehend anderweitig untergebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell