Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) - Betrunken am Steuer: 35-Jährige verursacht Unfall und flüchtet (09.07.2025)

Deilingen (ots)

Am späten Mittwochabend hat eine 35-Jährige einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Gegen 22:30 Uhr war eine 35-Jährige mit einem Mazda CX-5 auf der Hauptstraße in Richtung Schömberg unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße "An der Steig" geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte einen VW Multivan, dessen 38-jähriger Fahrer dort verkehrsbedingt wartete.

Anstatt anzuhalten, setzte die Mazda-Fahrerin ihre Fahrt fort. Der 38-Jährige wendete, konnte der Frau hinterherfahren und die Polizei verständigen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der 35-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell