Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Neuer Audi A3 beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (09.07.2025)

Schramberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf einem Schotterparkplatz an der Burgruine Hohenschramberg ein erst am Vortag zugelassener schwarzer Audi A3 erheblich beschädigt worden.

Aufgrund des Schadensbildes kollidierte vermutlich eine vorbeifahrende landwirtschaftliche Maschine mit dem auf dem Schotterparkplatz, längs der Fahrbahn, geparkten schwarzen Audi A3. Dadurch entstanden Kratzer, Lackabriebe und Eindellungen auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell