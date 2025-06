Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverweigerung in Kehl

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.06) haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Kehl einen 63-Jährigen in einem aus Frankreich kommenden Fernzug kontrolliert. Der Mann wies sich mit einem deutschen Führerschein aus und gab an britischer Staatsangehöriger zu sein. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke stellte sich jedoch heraus, dass die Person jamaikanischer Staatsangehöriger ist und unter gänzlich anderen Personalien geführt wird. Den deutschen Führerschein hatte sich der 63-Jährige unter Angaben der falschen Daten ausstellen lassen. Somit bestand der Straftatverdacht der versuchten unerlaubten Einreise, der mittelbaren Falschbeurkundung sowie falscher Namensangabe. Der 63-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell