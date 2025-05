Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Schlag gegen organisierte Kriminalität auf dem Bau! Zoll in Kre-feld geht gegen Schwarzarbeiterring vor

Krefeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Zolls in Krefeld sowie des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW

Seit den frühen Morgenstunden vollstrecken mehr als 350 Beamte unter der Leitung des Hauptzollamtes Krefeld gemeinsam mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW, das seit diesem Jahr die gesamte Steuerfahndung des Landes NRW bündelt, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld zahlreiche Dursuchungsbeschlüsse in über 40 Wohn- und Geschäftsräumen mit Schwerpunkt in Krefeld. Die heutige Aktion richtet sich nach umfangreichen Vorermittlungen gegen eine mutmaßliche Bande, der vorgeworfen wird, bundesweit zahlreiche Arbeitskräfte illegal zu beschäftigen. Neben den Objekten in Krefeld finden strafprozessuale Maßnahmen in weiteren Objekten im gesamten Bundesgebiet verteilt statt. Dabei werden zahlreiche Arbeitnehmer vernommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt sowie Datenträger und Mobiltelefone von Spezialisten für Digitale Forensik gesichert. Die Ermittlungen richten sich bislang gegen zehn Personen im Alter von 27 bis 57 Jahren, darunter acht Männer und zwei Frauen, mit überwiegend bulgarischer sowie türkischer Staatsangehörigkeit. Es besteht der Verdacht des bandenmäßigen Vorenthaltens und Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen, der bandenmäßigen Steuerhinterziehung, des gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil der Sozialkasse im Baugewerbe sowie der Beihilfe zu den vorgenannten Straftaten. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Teil der Beschuldigten ein Netzwerk von Scheinfirmen betreiben, die mehr als 300 Arbeitnehmer u.a. im Rahmen von fingierten Werkverträgen bundesweit beschäftigen, um die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern zu verringern bzw. zu umgehen. Bisher durchgeführten Ermittlungen deuten auf einen Schaden in Millionenhöhe hin. Die Staatsanwaltschaft Krefeld beauftragte das Hauptzollamt Krefeld mit der Vorbereitung, Koordination und Durchführung der heutigen strafprozessualen An den Maßnahmen sind neben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Krefeld Bedienstete des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW sowie weitere Zollbeamte aus verschiedenen Bereichen des Bundesgebiets an den Maßnahmen beteiligt. Als Zufallsfund wurden außerdem 57.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW dauern an. Die im Rahmen der heutigen Durchsuchungen aufgefundenen Beweismittel werden nunmehr ausgewertet, um den Tatvorwurf weiter aufzuklären.

