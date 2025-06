Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Pkw-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 14.06.2025 wird gegen 01:50 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Bingen auf einen 20-jährigen Pkw-Fahrer aufmerksam, den sie in der Straße Am Ockenheimer Graben einer Kontrolle unterziehen. Bereits zu Beginn der Kontrolle können bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Schnelltest bestätigt vor Ort den zeitnahen Konsum von Cannabis. Dem 20-jährigen wird daher die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wird er zur Dienststelle verbracht, auf der ihm eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen wird. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.

