Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogen

Bingen (ots)

Am 11.06.2025 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:10 Uhr einen 45 Jahre alter Mann mit einem Personenkraftwagen in Bingen am Rhein. Bei der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zurückliegenden Cannabiskonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Urintest bestätigt diesen Verdacht. Daher wurde dem Fahrer die Fahrt untersagt und ihm im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell