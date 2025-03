Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Tödlicher Verkehrsunfall, Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (28.03.2025) ist es in Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Sprinter gekommen.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 87-Jähriger aus Bad Bramstedt mit seinem E-Bike den rechten Fahrradweg in der Straße Liethberg (von der Kieler Straße kommend in Richtung Kirchenbleeck). In Höhe der Hausnummer 4 / des dortigen Mercedes-Händlers wollte der E-Bike-Fahrer die Straßenseite wechseln, zeigte dies mittels Handzeichen an und fuhr nach links von dem Fahrradweg auf die Straße.

Dabei übersah der 87-Jährige einen von hinten / in gleicher Richtung fahrenden Sprinter. Der Sprinter fuhr den E-Bike-Fahrer von hinten auf, so dass dieser stürzte.

Der Fahrer des Sprinters hielt daraufhin an und fragte den E-Bike-Fahrer nach dessen Befinden. Nachdem der E-Bike-Fahrer sagte, dass alles in Ordnung sei, verließen beide Unfallbeteiligten den Unfallort, ohne ihre Personalien auszutauschen.

Im Nachgang klagte der 87-Jährige dann über Schmerzen und Unwohlsein und kam daher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er am 31.03.2025 verstarb.

Die Polizei Bad Bramstedt bittet nun den bislang unbekannten Fahrer des Sprinters und mögliche weitere Zeugen sich umgehend unter Tel. 04192 / 39110 oder per Email BadBramstedt.PST@polizei.landsh.de mit der Polizei in Bad Bramstedt in Verbindung zu setzen.

Der Fahrer des Sprinters kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt. Bei dem Sprinter soll es sich um ein "Handwerkerfahrzeug" mit den Kennzeichen IZ für Itzehoe gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell