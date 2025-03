Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe

Norderstedt - Versuchte und vollendete Wohnungseinbrüche, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (28.03.2025) ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Alveslohe gekommen.

In dem Zeitraum von 23:35 Uhr bis 23:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Barmstedter Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies hörte eine 43-jährige Bewohnerin, die daraufhin auf einen Balkon ging. Von dort sah sie drei Personen auf der Terrasse, die dann über das Grundstück flüchteten.

Eine sofortige Fahndung der alarmierten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Eine genauere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand gelangten die Täter nicht in das Haus, Wertgegenstände o.ä. wurde nicht entwendet.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zu der genannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 oder per Email SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Zu einem vollendeten Wohnungseinbruch ist es ebenfalls am Freitag (28.03.2025) in Alveslohe gekommen.

In der Nacht von Freitag (28.03.2025) auf Samstag (29.03.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Peterstraße ein. Dazu brachen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. In dem Haus durchsuchten die Täter diverse Räume. Bei der Tatausführung erbeuteten die Täter verschiedenen Schmuck. Zu der Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Täter verließen das Grundstück vermutlich in Richtung eines angrenzenden Feldes.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise dazu nimmt ebenfalls die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 - 2020 oder per Email SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch ist es am Freitag (28.03.2025) in Norderstedt gekommen.

In der Ochsenzoller Straße kletterten bislang unbekannte Täter bei einem Mehrfamilienhaus auf den Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss. Dort versuchten die Täter eine Terrassentür aufzubrechen, um von dort in die Wohnung zu gelangen. Den Tätern gelang es allerdings nicht in die Wohnung einzudringen.

Ob die Täter eventuell bei der Tatausführung gestört wurden, kann nicht gesagt werden. Wertgegenstände wurden nicht entwendet.

Der Tatzeitraum kann in diesem Fall auf Freitag, 28.03.2025, 09:00 - 19:20 Uhr, eingegrenzt werden.

Mögliche Zeugen werden auch hier gebeten, sich unter Tel. 04101 - 2020 oder per Email SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei in Pinneberg zu wenden.

