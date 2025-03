POL-SE: Norderstedt - Sachbeschädigung durch Graffiti

PD Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (28.03.2025) ist es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Alveslohe gekommen. In dem Zeitraum von 23:35 Uhr bis 23:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Barmstedter Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies hörte eine 43-jährige Bewohnerin, die daraufhin auf einen Balkon ging. Von dort sah ...

