Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Citroën Jumper angefahren und beschädigt - Polizei sucht Zeugen (09.07.2025)

Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochvormittag, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr in der Lorenz-Bock-Straße ereignet hat.

Ein Unbekannter kollidierte mit einem dort abgestellten Citroën Jumper. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell