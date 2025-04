POL-PDKL: Steine von Mall geworfen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch versucht, in mehrere Baucontainer am Willy-Brandt-Platz einzubrechen. Wie die Bauarbeiter den Beamten mitteilten, stellten sie am Mittwochmorgen, gegen 6:30 Uhr, an drei Containern Beschädigungen fest. Sie deuten daraufhin, dass jemand versuchte, diese mit Gewalt zu öffnen. Die Täter scheiterten aber, weswegen nichts gestohlen wurde. Am Tag zuvor, gegen ...

