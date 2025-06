Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(hd) Am heutigen Tage (20.06.2025) brachen bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in ein Tabakwarengeschäft in Kirchlengern ein. Die Täter beschädigten um 03:20 Uhr ein Schaufenster des an der Straße In der Mark gelegenen Gebäudes und drangen in dieses ein. Durch die Gewalteinwirkung an dem Fenster entstand ein mindestens dreistelliger Schaden. Aus den Verkaufsräumen wurden Tabakwaren entwendet. Der Wert dieser Gegenstände kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am heutigen Morgen etwas Auffälliges gesehen haben und Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell