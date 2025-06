Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Praxisgebäude an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Arztpraxis an der Viktoriastraße bemerkte am Montag (16.6.) Beschädigungen an der Eingangstür. Mittels eines Werkzeugs versuchten bisher Unbekannte offenbar im Verlaufe des Wochenendes das Schloss der Tür gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass es den unbekannten Tatverdächtigen nicht gelang, das Gebäude zu betreten. Durch die Gewalteinwirkung an der Tür entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Viktoriastraße etwas Auffälliges gesehen haben und Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell