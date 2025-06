Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taxi fährt Herforder an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (15.6.) befand sich ein 32-jähriger Herforder am Bahnhof in Bünde. Gegen Mitternacht beabsichtigte er, dort ein Taxi zu nehmen. Da man sich jedoch nicht auf einen Preis einigen konnte, beabsichtigte der bisher unbekannte, etwa 35 Jahre alte Taxifahrer, seine Fahrt fortzusetzen. Dazu setzte der schlanke, etwa 180cm große Mann sein Fahrzeug mit Herforder Zulassung ein Stück zurück, um den Stellplatz verlassen zu können - dabei rollte er über den Fuß des Herforders. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Mann seine Fahrt über die Bahnhofstraße in Richtung Blankener Straße fort. Der Herforder wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet den Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

