POL-HS: Brand eines Vordaches

Hückelhoven (ots) - Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg kontrollierten am Freitag (9. Mai), gegen 18.50 Uhr, an der Straße Am Landabsatz zwei Fahrer von Kleinkrafträdern, an denen offenbar technische Veränderungen vorgenommen wurden. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Geilenkirchen, versuchte während der Kontrolle sein Fahrzeug zu starten und davon zu fahren. Zwei Polizeibeamten, die vor ...

mehr