Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchte Flucht bei Verkehrskontrolle

Hückelhoven (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg kontrollierten am Freitag (9. Mai), gegen 18.50 Uhr, an der Straße Am Landabsatz zwei Fahrer von Kleinkrafträdern, an denen offenbar technische Veränderungen vorgenommen wurden. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Geilenkirchen, versuchte während der Kontrolle sein Fahrzeug zu starten und davon zu fahren. Zwei Polizeibeamten, die vor seinem Kleinkraftrad standen, gelang es nur durch eine schnelle Reaktion, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Flucht des Geilenkircheners konnte verhindert werden und er wurde zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnte er nicht nachweisen, dass es sich um sein Fahrzeug handelte. Das Zweirad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sowie zur Prüfung der technischen Veränderungen sichergestellt und eine Anzeige gegen den 17-Jährigen gefertigt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell