Geilenkirchen (ots) - In Geilenkirchen kam am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab. Der 16-jährige Geilenkirchener befuhr gegen 15.25 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Nikolaus-Becker-Straße als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr in das Schaufenster eines Friseursalons, welches daraufhin zerbrach. Der 16-Jährige wurde ...

mehr