Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Geldbörsen

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger begab sich am 10. Mai (Samstag), zwischen 16.11 Uhr und 16.14 Uhr, in einem Lokal an der Straße Adam-Stegerwald-Hof in Erkelenz hinter den Thekenbereich. Aus einer Schublade entwendete er zwei braune Kellner-Geldbörsen mit Bargeld. Anschließend flüchtete er auf einem E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen. Der Tatverdächtige war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte eine hagere Statur und dunkle, stark ergraute Haare. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover der Marke Adidas, weiße Sneaker und einen grauen Rucksack. Die Polizei sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell