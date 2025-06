Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung in Kindertagesstätte - Unbekannte zerstören Spielgerät

Löhne (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte an der Siemshofer Kirchstraße bemerkte am Montagmorgen (16.6.) eine Sachbeschädigung: Bisher unbekannte Täter betraten im Verlaufe des Wochenendes den Außenbereich der Kindertagesstätte. Hier gingen sie eine selbstgebaute Spielzeug-Waschanlage gewaltsam an. Sie entfernten einzelne Teile und zerstörten diese. Beschädigte Teile wurden später auf einem angrenzenden Fußballfeld aufgefunden. Am Freitag, um etwa 15.15 Uhr war das Spielgerät noch intakt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell