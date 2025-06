Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Motorradfahrerin leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Eine 24-jährige Motorradfahrerin fuhr gestern (17.6.), um 11.45 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Rintelner Straße in Richtung Vlotho. Zeitgleich fuhr eine 77-jährige Vlothoerin mit ihrem Ford auf dem Borlefzener Kirchweg in Richtung Rintelner Straße. Als die Frau an der dortigen Einmündung nach links abbiegen wollte, hielt sie zunächst an der Haltelinie an und ließ einen weiteren Verkehrsteilnehmer passieren. Dann leitete sie den Abbiegevorgang ein und stieß mit dem Motorrad zusammen. Bei dem Unfall wurde die 24-Jährige leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

