POL-FR: Wehr: Fahrzeugbrand
Freiburg (ots)
In der Nacht auf Donnerstag, 07.08.2025, kam es gegen 0:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in Wehr. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus und auf die in der Nähe geparkten Autos verhindert werden. Der Fiat brannte vollständig aus, wodurch ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro entstanden sein dürfte. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell