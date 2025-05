POL-MK: Vandalen unterwegs

Werdohl (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstagmittag und Montagvormittag auf unbekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus an der Friedenstraße eingedrungen, entwendet wurde jedoch nichts. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise durch Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

