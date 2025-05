Altena (ots) - Vier Männer und eine Frau haben am Samstagmorgen ein Seniorenpaar an der Freiheitstraße überfallen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klingelten die Unbekannten gegen 6 Uhr an der Haustür und gaben sich als Pflegedienst aus. Als der Mann öffnete, betraten die dunkel gekleideten Personen das Haus und bedrohten das Paar. Sie durchsuchten die Wohnräume und flüchteten mit Bargeld. Eine Fahndung ...

