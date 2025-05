POL-MK: Schwerpunkteinsatz Verkehr nach Brückensperrung

Iserlohn-Letmathe (ots) - Bezugsmeldung: Lebensgefährlich verletzter Mann lag in Busbucht vom 2. Mai, 21:08 Uhr: Nach dem Unfall am vergangenen Freitag an der Bushaltestelle am Alten Markt in Letmathe schwebt ein 58-jähriger Mann weiter in akuter Lebensgefahr. Die Polizei prüft derzeit, ob der Fußgänger unter einen abfahrenden Linienbus geraten sein könnte. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei sucht weiter ...

