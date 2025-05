Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügelei - Versuchter Einbruch in Schule

Altena (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung hat ein stark alkoholisierter Mann am Freitagnachmittag am Markaner Polizeibeamte angegriffen. Die Polizei wurde kurz nach 16 Uhr zum Busbahnhof gerufen, weil dort eine Schlägerei stattfinde und eine Person verletzt am Boden liege. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen verletzten 72-jährigen Verletzten. Er lehnte eine Behandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte ab.

Der mutmaßliche Gegner saß mit einer Bierflasche in der Hand 15 Meter entfernt auf einer Bank. Nach Aussagen von Zeugen soll er mehrfach auf den am Boden liegenden 72-Jährigen eingetreten haben.

Nach der Anzeigenaufnahme erteilten ihm die Polizeibeamten einen Platzverweis, dem er jedoch nicht folgte. Als ihm die Polizeibeamten Handfesseln anlegen wollten, um ihn in Gewahrsam zu nehmen, wurde er aggressiv, wehrte sich, trat nach den Beamten, beschimpfte und beleidigte sie fortlaufend unter anderem als "Bullenschlampe, Fotze, Dreckspack ...". Weil er auch im Streifenwagen seine Gegenwehr fortsetzte und immer wieder austrat, wurde er mit Sonder- und Wegerechten ins Gewahrsam nach Iserlohn gebracht. Auch dort ließ er nicht nach, die Beamten in einem fort zu beleidigen und zu versuchen, sie zu schlagen, zu treten und zu bespucken. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage.

In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, in die Grundschule an der Westerfelder Straße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren. Außerdem wurde ein Zaunbeschädigt. (cris)

