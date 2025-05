Plettenberg (ots) - Am Samstagvormittag wurde am Drosselweg eingebrochen. Zwischen 9:15-12:15 Uhr drangen Unbekannte in das Einfamilienhaus ein, indem sie sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Beute gab es wohl keine, Zeugen werden gebeten ihre Hinweise der Polizei Plettenberg mitzuteilen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

