Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgänger weiter in akuter Lebensgefahr

Iserlohn-Letmathe (ots)

Bezugsmeldung: Lebensgefährlich verletzter Mann lag in Busbucht vom 2. Mai, 21:08 Uhr: Nach dem Unfall am vergangenen Freitag an der Bushaltestelle am Alten Markt in Letmathe schwebt ein 58-jähriger Mann weiter in akuter Lebensgefahr. Die Polizei prüft derzeit, ob der Fußgänger unter einen abfahrenden Linienbus geraten sein könnte. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei sucht weiter Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell