POL-FR: Wutöschingen: Unfall am Eichwaldparkplatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 16.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B314 beim Eichwaldparkplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 75-jähriger Audi-Fahrer den Eichwaldparkplatz zum Wenden zu nutzen. Dabei übersah er beim Einfahren in die Fahrbahn zurück in Richtung Lauchringen einen in Richtung Wutöschingen fahrenden BMW, wodurch es zur Kollision zwischen beiden Autos kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 16.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen niemand. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis beide Autos abgeschleppt waren.

