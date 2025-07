Lübeck (ots) - Der vermisste Junge konnte am 19.07.25 nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in Lübeck gefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Lübeck KDD Telefon: 0451-131-4604 Fax: 0451-1314607 E-Mail: ...

