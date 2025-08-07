Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250807 - 0805 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montagabend (4. August 2025) wird die 58-jährige Sabine P. aus Frankfurt Niederrad vermisst. Letztmalig wurde sie am Montagabend in einer Pflegeeinrichtung in Niederrad gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Sabine P. in einer hilflosen Lage befindet.

Sabine P. kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 cm groß, ca. 60 kg schwer, schmale Statur, braunes schulterlanges Haar mit einem Pony, normalerweise Brillenträgerin, Bekleidung ist gänzlich unbekannt, verlangsamter Gang und Sprache

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

