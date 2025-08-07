PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250807 - 0805 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person

POL-F: 250807 - 0805 Frankfurt-Niederrad: Vermisste Person
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montagabend (4. August 2025) wird die 58-jährige Sabine P. aus Frankfurt Niederrad vermisst. Letztmalig wurde sie am Montagabend in einer Pflegeeinrichtung in Niederrad gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Sabine P. in einer hilflosen Lage befindet.

Sabine P. kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 cm groß, ca. 60 kg schwer, schmale Statur, braunes schulterlanges Haar mit einem Pony, normalerweise Brillenträgerin, Bekleidung ist gänzlich unbekannt, verlangsamter Gang und Sprache

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 14:33

    POL-F: 250806 - 0803 Frankfurt - Ostend: Polizei nimmt Dealer fest

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Dienstag (5. August 2025) nahmen aufmerksame Polizeibeamte einen 24-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht mit Drogen zu handeln. Gegen 17:20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Franziusstraße ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Zudem fuhr der Führer des E-Scooters mit "Schlangenlinien" auf dem Fahrtweg. Die Beamten unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Bei einer ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 14:55

    POL-F: 250805 - 0802 Freigericht / Frankfurt: Vermisstenmeldung

    Frankfurt (ots) - (ha)Wo ist Bilan M.? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten. Bilan ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat braune gelockte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeansjacke, ein weißes Top, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Die Teenagerin trägt im rechten Nasenflügel ein Piercing. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren