Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250806- 0804 Frankfurt- Bockenheim: Bezug zu Meldung Nr. 799 - Brandstiftung - Ermittlungen wegen versuchten Mordes -Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Wie den Medien bereits bekannt, kam es in den gestrigen Morgenstunden (5. August 2025) zu einer Brandstiftung an der Ecke Falkstraße / Juliusstraße. Die Ermittlungen werden nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes geführt, ein 15-jähriger niederländischer Staatsangehöriger wurde festgenommen.

Der Tatverdächtige soll sich gegen 05.00 Uhr einem Café genähert haben, in dem sich zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Personen, darunter der Betreiber des Cafés, aufhielten. Anschließend habe er einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür in den Innenraum des Lokals geworfen. Dieser entzündete sich im weiteren Verlauf, wodurch Teile des Innenraums in Brand gerieten. Danach sei der Beschuldigte in Richtung Sophienstraße geflüchtet, zeitgleich sei ein Auto vom Tatort weggefahren, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Es soll sich dabei um einen silberfarbenen Nissan Qashqai mit niederländischen Kennzeichen gehandelt haben.

Die im Lokal befindlichen Personen retteten sich auf die Straße, wo sie später durch herbeigerufene Rettungskräfte versorgt wurden. Keine der Personen musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden, allerdings entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest, der heute einem Haftrichter wegen Verdacht des versuchten Mordes vorgeführt wird.

Um welches Laborat es sich bei dem brennenden Gegenstand, der in das Lokal geworfen wurde, handelte und was die Hintergründe der Tat sind, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können nicht gemacht werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell