POL-F: 250804 - 0801 Frankfurt: Verstärkung für das Polizeipräsidium Frankfurt am Main - 141 Beamtinnen und Beamte mit ihren ersten Schritten am neuen Dienstort

Frankfurt (ots)

(hol) Es besteht Grund zur Freude in dieser Woche im Polizeipräsidium Frankfurt: 141 "neue" Kolleginnen und Kollegen starten heute in ihre erste Arbeitswoche beim Polizeipräsidium Frankfurt.

Bereits gestern Mittag begrüßten Polizeivizepräsident Christian Vögele und Planungsdezernent Prof. Dr. Marcus Gwechenberger die Neuzugänge in feierlichem Rahmen im Kaisersaal des Römers. Während der Dezernent die frischgebackenen Frankfurter Polizistinnen und Polizisten stellvertretend im Namen der Stadt Frankfurt begrüßte und ihnen viel Erfolg und Erfüllung in ihrem Beruf wünschte, hieß der Polizeivizepräsident die 57 Frauen und die 84 Männer, die zum Teil frisch von der Hochschule kommen oder teilweise schon Erfahrungen in anderen Präsidien sammeln durften, im Polizeipräsidium Frankfurt herzlich Willkommen.

Dabei stellte er neben der Bandbreite, die das Aufgabenspektrum der Polizei in Frankfurt so vielseitig und herausfordernd macht, den Charakter des zukünftigen Dienstortes heraus: "Die meisten verschlägt der Beruf an den Main und nicht die Absicht, sich in einer der lebenswertesten Städte Deutschlands niederzulassen. Als genau das jedoch entpuppt sich Frankfurt. Sicher ist Frankfurt keine Stadt, in die man sich schnell verliebt. Ihre beträchtlichen Vorzüge gibt sie erst preis, wenn man sich auf sie einlässt. Mit ihrer deutschlandweit einzigartigen Skyline, dem internationalen Bankenviertel, den Gründerzeitvierteln und dem Rotlichtmilieu bietet diese Stadt ein Kontrastprogramm, das so viele begeistert und das Leben hier so abwechslungsreich macht.", so der Vizepräsident. "Bitte schauen Sie über den dienstlichen Tellerrand hinaus und wagen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich!", appellierte Vögele weiter.

Die 141 Neuzugänge werden auf alle Direktionen des Polizeipräsidiums verteilt, wobei die Polizeidirektion in der Innenstadt sowie die Kriminalpolizei die größte Verstärkung erhalten. "Sie haben sich für einen anspruchsvollen, spannenden und für das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft unverzichtbaren Beruf entschieden - und das in einer großartigen Stadt. Wir brauchen Polizistinnen und Polizisten wie Sie, die ihren Beruf als Berufung verstehen. Dafür danke ich Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen allen eine schnelle Eingewöhnung in unsere Behörde und die Stadt. Im Namen aller Angehörigen der Behörde wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Arbeit, eine schnelle Eingewöhnung in unsere Organisation und unsere Stadt - und vor allem: Passen Sie auf sich auf und kommen Sie gesund von allen Einsätzen zurück!", beendete der Polizeivizepräsident seine Begrüßung.

Später wurden "die Neuen" dann durch die Verantwortlichen ihrer zukünftigen Dienststellen in Empfang genommen. Ab heute stehen für sie zwei spannende Einführungstage in ihrer neuen Behörde auf dem Programm: Im Rahmen kurzweiliger Vorträge werden sie mit den Besonderheiten von Hessens größter Polizeibehörde vertraut gemacht. Ab Donnerstag starten die Neuzugänge dann auf ihren jeweiligen Dienststellen, wo sie zukünftig ihren Beitrag für die Sicherheit der Frankfurterinnen und Frankfurter leisten.

