POL-F: 250805 - 0799 Frankfurt - Bockenheim: Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(ha) In den heutigen frühen Morgenstunden (05. August 2025) kam es zu einer Brandstiftung in der Falkstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 05:10 Uhr riefen Zeugen den Notruf an und teilten mit, dass es in der Falkstraße brenne. Die unmittelbar darauf eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass sich in dem Innenraum eines Gebäudes ein Feuer ausgebbreitet hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, Ermittler der Kriminalpolizei untersuchten sodann den Tatort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, die für eine vorsätzliche Brandstiftung sprechen. Während der unverzüglich eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Inwieweit dieser mit der Tat in Verbindung steht sowie Hintergründe sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

