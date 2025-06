Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollstuhlfahrerin gestürzt - Polizei sucht Autofahrer/in

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, der/die heute Morgen an einem Verkehrsunfall an der Recklinghauser Straße beteiligt war. Gesucht werden außerdem Zeugen, die dazu Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 78-jährige Frau aus Castrop-Rauxel gegen 8.45 Uhr mit ihrem motorisierten Rollstuhl auf der Recklinghauser Straße unterwegs gewesen. Ein Auto überholte die Seniorin und fuhr dabei möglicherweise zu dicht an der Frau vorbei. Die 78-Jährige musste ausweichen, geriet an den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie (leicht) verletzt. Weder das Fahrzeug noch der oder die Fahrer/in konnten beschrieben werden. Wer Angaben zum Unfall selbst oder zu dem gesuchten Auto bzw. der Person am Steuer machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell