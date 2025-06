Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erst provoziert, dann attackiert

Kaiserslautern (ots)

Über Notruf haben sich am späten Sonntagabend zwei junge Männer bei der Polizei gemeldet. Sie gaben an, von zwei Jugendlichen bestohlen worden zu sein.

Bei den Tätern handele es sich um einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Diese hätten schon am Abend auf dem Kerwe-Gelände versucht, sie zu provozieren. Als sich die jungen Männer zu Fuß auf den Heimweg machten, sei ihnen das Duo gefolgt. In der Straße "Im Starennest" sei es dann kurz vor Mitternacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Bei der Rangelei verlor einer der beiden 21-Jährigen seinen Geldbeutel, sein Handy und seine Schlüssel. Handy und Schlüssel konnte der junge Mann später wieder an sich nehmen, der Geldbeutel aber blieb verschwunden. Ob die beiden Jugendlichen ihn an sich genommen haben, ist unklar. In der Geldbörse befand sich nach Angaben des Betroffenen ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0631 369-14023 an das Haus des Jugendrechts. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell