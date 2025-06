POL-PDKL: Mutmaßlicher Erdbeerdieb will sich nicht ausweisen

Kaiserslautern (ots) - Anlässlich eines sogenannten Tuningtreffens auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Merkurstraße war am Sonntag auch die Polizei vor Ort. Auch den An- und Abreiseverkehr überwachten die Einsatzkräfte und kontrollierten Pkws hinsichtlich illegaler Veränderungen. Hierbei sprachen die Beamten 23 kostenpflichtige Verwarnungen aus, weil bei einigen Autos unter anderem die Hauptuntersuchung ...

